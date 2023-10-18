«Амбре» над центром областным

Как мы уже сообщали, «летний» неприятный запах, источаемый местными очистными сооружениями, беспокоит конаевцев уже много лет. «Амбре» проникает в квартиры горожан в основном с наступлением теплых дней. В результате граждане вынуждены закрывать плотно окна и сидеть в духоте.

На днях проблему модернизации канализационных отстойников, а также ряд других пунктов Дорожной карты по улучшению экологического состояния Алматинской области обсудили в Конаеве представители местных государственных органов и общественных объединений.

По данным управления энергетики и ЖКХ области, канализационно-очистные сооружения (КОС) были построены в областном центре еще в 1968 году и с тех пор ни разу не ремонтировались. Ежесуточная мощность КОС – свыше 25 тыс. кубометров очищенных бытовых стоков. Степень изношенности оборудования и труб превысила 90%, специалистами сооружение признано аварийным.

В прошлом году по жалобам горожан местная санэпидслужба произвела в Конаеве замеры воздуха на наличие вредных веществ и выявила превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Это очень токсичный газ, поражающий нервную систему, приводящий к тяжелым последствиям.

Злободневную тему обсуждали уже и на уровне Правительства, были проведены переговоры с потенциальными зарубежными инвесторами, предлагавшими построить в городе современную систему очистки бытовых стоков. Затем местные власти объявили конкурс на реконструкцию КОС. Сообщалось, что проект будет осуществлен в рамках государственно-частного партнерства. При этом приблизительная сумма затрат составит около 16 млрд тенге. Но, как обычно у нас бывает, переход от слов к делу занял долгое время.

Как выяснилось в ходе совещания, проектно-сметная документация по реконструкции КОС будет готова лишь в следующем году. Построить и запустить новую канализационно-очистную станцию планируется лишь в 2026-м. Иначе говоря, конаевцам придется находиться в плену зловония еще как минимум три года...

К слову, эта же проблема касается прилегающего к Конаеву села Заречного, где система канализации также пришла в негодность. Кроме того, поступает много жалоб от жителей населенных пунктов Илийского района Алматинской области на тошнотворный запах, исходящий из отстойника ГКП «Алматы су».

В свою очередь принявший участие в совещании эколог и общественный деятель Мэлс Елеусизов выразил обеспокоенность состоянием Сорбулакской плотины.

По его словам, над озером навис­ла угроза: накопление сточных вод достигло предельно допустимого уровня, в случае землетрясения дамбу может прорвать, и селевой поток накроет расположенное неподалеку село Курты. Необходимо принять срочные меры по снижению уровня воды в накопителе и предотвращению возможной техногенной катастрофы.

Впрочем, руководство Алматинской станции аэрации не согласно с мнением эколога об опасности прорыва плотины на Сорбулаке. По данным специалистов, с 2015 года уровень воды в озере упал на два метра и продолжает снижаться. Очищенные сточные воды широко используются для орошения прилегающих полей. Здесь же находится насосная станция, осуществляются круг­лосуточное дежурство, мониторинг уровня и качества воды.

Тем не менее представители акимата Алматинской области решили совместно с экологами выехать на озеро-накопитель и провести оценку ситуации на месте.

Другим немаловажным пунк­том «дорожной карты» по улучшению экологии региона является вопрос управления бытовыми отходами. Стихийные свалки, чис­ло которых в регионе не уменьшается, несмотря на усилия местных властей, – еще один источник «благоухания» и вопиющей антисанитарии.

Так, по оценкам областного управления энергетики и ЖКХ, ежегодно на территории области образуется около 430 тыс. тонн мусора. В текущем году в рамках космомониторинга выявлено 375 несанкционированных свалок, из которых ликвидировано 142. Ряд полигонов ТБО не соответствует санитарным нормам, несет угрозу не только окружающей среде, но и здоровью местных жителей.

По мнению экспертов-экологов, важно не только приводить в порядок действующие полигоны, но и развивать сферу утилизации и переработки бытовых отходов. Необходимо строить мусоросортировочные комплексы, открывать в городах и селах пункты приема вторичного сырья, сделать эту отрасль привлекательной для инвестиций.