Амир Омарханов разгромил соперника и вышел в полуфинал турнира в Монастире

Теннис
5

17-летний казахстанец продолжает свое успешное выступление на турнире категории ITFM15 в Монастире, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

В матче 1/4 финала Амир Омарханов уверенно победил индийского теннисиста Чирага Духана (ATP №890), не оставив ему шансов — 6:1, 6:2. С первых геймов Омарханов навязал высокий темп, контролировал розыгрыши и уверенно довёл встречу до победы.

В полуфинале казахстанца ждёт серьёзное испытание — поединок против первой ракетки турнира, француза Томаса Фуреля (ATP №585). Полуфинальный матч пройдёт завтра, 29 ноября.

Отметим, что всего неделю назад в этом же городе Омарханов завоевал свой первый профессиональный титул во взрослом туре, победив на турнире ITF M15.

#теннис #Амир Омарханов #ITF

Популярное

Все
Увидеть вечное в простом
Зажжен огонь зимних Игр
Кубок мира-2026 от World Boxing
Общие страницы истории
Воспитание защитника Отечества
Различают только по погонам
Книги объединяют народы
Стартует первый падел-тур
Что едят наши дети?
Путь к лидерству и финансовой стабильности
О качестве и количестве военных кафедр
Новое достижение Дастана Сатпаева
В основе успеха – кооперация науки и производства
АСП: усилен контроль
Зоркий взгляд и острый ум
Изучать язык, культуру и традиции через музыку
Летописцы эпохи
По принципу целевого финансирования
Новая экономическая политика и экспорт
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Новый центр мировой металлургии
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
Метростроевцы ускоряют темп
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Наращивая транзитный потенциал страны
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Амир Омарханов выиграл первый одиночный титул в профессиона…
Амир Омарханов вышел в свой первый финал турнира ITF
Синнер и Алькарас сыграют в последнем финале года
Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата ATP

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]