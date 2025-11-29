17-летний казахстанец продолжает свое успешное выступление на турнире категории ITFM15 в Монастире, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

В матче 1/4 финала Амир Омарханов уверенно победил индийского теннисиста Чирага Духана (ATP №890), не оставив ему шансов — 6:1, 6:2. С первых геймов Омарханов навязал высокий темп, контролировал розыгрыши и уверенно довёл встречу до победы.

В полуфинале казахстанца ждёт серьёзное испытание — поединок против первой ракетки турнира, француза Томаса Фуреля (ATP №585). Полуфинальный матч пройдёт завтра, 29 ноября.

Отметим, что всего неделю назад в этом же городе Омарханов завоевал свой первый профессиональный титул во взрослом туре, победив на турнире ITF M15.