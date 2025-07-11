Амир Омарханов вышел в полуфинал юниорского Уимблдона

Теннис
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Для Амира это уже второй полуфинал на юниорском Шлеме в парном разряде

Фото: ФТК

В Лондоне на травяных кортах Уимблдона определилась первая пара полуфиналистов юниорского Открытого чемпионата Великобритании в парном разряде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Казахстанец Амир Омарханов в дуэте с россиянином Егором Плешивцевым в четвертьфинале обыграли Коннора Доига (ЮАР) и Криша Тьяджи (Индия) со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Соперники по полуфиналу казахстанско-российского дуэта определятся позже.

Для Амира это уже второй полуфинал на юниорском Шлеме в парном разряде. В прошлом году на «Ролан Гаррос» вместе с Тимофеем Дерипаско он дошел до полуфинала.

Также, Амир Омарханов стал третьим в истории казахстанского тенниса игроком, который вышел в полуфинал юниорского турнира серии «Большой Шлем» в парном разряде. Первой была Ирина Селютина - в 1997 году она в паре с Карой Блэк из Зимбабве стала победительницей юниорских турниров Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, а также дошла до финала на Открытом чемпионате США. Вторая - Амина Рахим, которая в 2005 году играла финал «Ролан Гаррос» и полуфинал Juniors US Open, а в 2006 году - полуфинал Juniors Australian Open.

#полуфинал #Амир Омарханов #Уимблдон

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