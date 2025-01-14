AmitechAstana: 20 лет надежного партнерства

Фото предоставлено ТОО «AmitechAstana»

Когда халатность одних бросает тень на других

ТОО «AmitechAstana» – один из ведущих производителей стеклопластиковых труб в СНГ и единственное предприятие, входящее в мировой холдинг Amiantit на территории стран Содружества. Основанное в 2005 году предприятие уже два десятилетия успешно обеспечивает как внутренний рынок, так и ближнее зарубежье своей высококачественной продукцией.

Диапазон выпускаемых диаметров труб варьируется от 300 до 3 000 мм, рабочее давление достигает 32 атмосфер. За годы работы завод, преодолевая экономические кризисы и демонстрируя стабильное развитие, зарекомендовал себя как надежный партнер. К настоя­щему времени здесь выпущено более 1 300 000 погонных метров продукции.

Стабильность и успех предприятия подтверждаются не только его мощностью – до 1 000 км труб в год, но и отсутствием задолженностей и кредитов. Продукция завода сертифицирована в соответствии с требованиями сертификата отечественного товаропроизводителя СТ-KZ и отвечает высоким международным стандартам, что подтверждается различными международными сертификатами ISO.

AmitechAstana является частью международного концерна Amiantit, который славится инновациями и вкладом в развитие мировой трубной промышленности. Благодаря поддержке головной структуры предприятие использует передовые технологии и методы производства. Продукция завода поставляется не только в Казахстан, но и в страны СНГ, что свидетельствует о ее конкурентоспособности и признании на международном уровне. Однако даже самые надежные технологии могут стать жертвами просчетов, человеческих ошибок и халатности, что подтверждает история одного из проектов – строительства гидроэлектростанций на реке Баскан в области Жетысу.

В 2018 году AmitechAstana начало участвовать в проекте строительства двух малых гидроэлектростанций, расположенных каскадом. Проект предполагал использование стеклопластиковых труб диаметром 1 600, 2 000 и 2 400 мм, давлением до 10 атмосфер.

«Завод с самого начала активно участвовал в разработке технических решений, организовывал консультации, в том числе с привлечением иностранных специалистов из Норвегии и Саудовской Аравии, проводил обучающие мероприятия, неоднократно организовывал выезды на объект строительства. Более того, представители заказчика были направлены в Норвежский научный центр AMIBLU в городе Сандефьорд, чтобы получить детальные знания о производимой продукции, запасе прочности, правильной эксплуатации и монтаже стеклопластиковых труб. Их ознакомили с успешными проектами действующих малых ГЭС в Норвегии и Швеции», – рассказывает коммерческий директор ТОО «AmitechAstana» Арман Аубакиров.

К сожалению, несмотря на значительные усилия завода, заказчик столкнулся с серьезными проблемами на этапе реализации проекта. Основной их причиной стало систематическое несоблюдение технологических норм и инструкций по укладке технологии Flowtite, а также постоянные «местные инновации» со стороны подрядчика. С самого начала на объекте наблюдались грубые нарушения в процессе укладки и монтажа труб.

«Вместо песчано-гравийной смеси, предписанной техническими рекомендациями, подрядчик использовал валуны, рваный камень и иные неподходящие материалы для обратной засыпки. Это значительно увеличивало нагрузку на трубы, приводя к их излишней деформации и повреждениям, что не раз доказано выездами специалистов на объект и составлением соответствующих актов, фото- и видеофиксации нарушений», – поясняет представитель завода.

Фото: пример правильной укладки труб

Еще одним серьезным нарушением стали ошибки при соединении труб: согласно требованиям, резиновые манжеты должны смазываться исключительно мыльным раствором, но подрядчик применял запрещенные вещества, в частности, антифриз, что привело к нарушению герметичности соединений и, как следствие, к многочисленным утечкам.

Неправильная укладка, несоблюдение достаточных мер по предотвращению всплытия труб в обводненной местности, нарушение условий складирования также усугубили ситуацию: трубы подвергались механическим повреждениям как изнутри, так и снаружи, что значительно снижало их эксплуатационные характеристики. Работы часто выполнялись персоналом, не обладающим необходимой квалификацией, что лишь усиливало общую картину халатности.

Фото: несоблюдение норм укладки при строительстве Басканских ГЭС

Качество продукции под строгим контролем

Результаты подобных действий не заставили себя долго ждать. При первом же запуске воды трубопровод подвергся разрушениям, сопровождавшимся размывом грунта под трубами, повреждением сети и сломом бетонных конструкций. Это нанесло значительный ущерб как объекту строительства, так и репутации участников проекта.

«Однако, вместо того чтобы признать свои ошибки, подрядчик и заказчик пытаются возложить всю ответственность на нас! Началась активная кампания по дискредитации завода: распростра­няются слухи о низком качестве нашей продукции, публикуются материалы в СМИ, содержащие недостоверные сведения, и даже привлекаются конкуренты завода для проведения якобы независимых экспертиз качества поставляемых труб», – возмущен Арман Гимадитденович.

Естественно, эту ситуацию нельзя было оставлять без внимания. Завод представил исчерпывающие доказательства качества своей продукции, включая сертификаты, а также результаты заводских испытаний, намного превосходящих значения по полученным сертификатам и международным стандартам, которым она соответствует.

Для защиты своей репутации компания предпринимает ряд мер. Прежде всего обратилась в судебные органы для пресечения распространения клеветы, бездоказательно звучащей из уст различных блогеров и журналистов. Параллельно организована информационная кампания, направленная на разъяснение реальных причин произошедшего. Завод также инициировал дополнительные тренинги для подрядчиков, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

«Одной из ключевых составляющих защиты стали фотографии и видеоматериалы, сделанные на объекте. Данные визуальные доказательства наглядно демонстрируют многочисленные нарушения: использование неподходящих материалов, неправильное складирование труб, повреждения и отсутствие должного контроля за процессом монтажа. Все это станет убедительным аргументом в пользу AmitechAstana, помогая заводу восстановить свою репутацию», – говорит коммерческий директор завода.

Что касается качества продукции, то в этом завод придерживается (не может не придерживаться) строгих международных стандартов, разработанных концерном Amiantit. Каждый этап производства тщательно контролируется, начиная от выбора сырья и заканчивая финальными испытаниями готовой продукции.

Трубы проходят тесты на прочность при давлении, превышающем рабочее в два раза, проверяются на герметичность соединений и устойчивость к внешним воздействиям. Испытания показывают, что трубы сохраняют свои свойства на протяжении десятилетий эксплуатации, что делает их идеальным выбором для сложных инфраструктурных проектов.

Отечественный производитель активно работает над повышением осведомленности среди партнеров и клиентов, организуя семинары и тренинги. Эти мероприятия позво­ляют заказчикам и подрядчикам глубже понять преимущества стеклопластиковых труб, а также избежать ошибок при их эксплуатации. Важно отметить, что обучение техническим аспектам монтажа и эксплуатации является ключевым звеном в стратегии завода. Это минимизирует вероятность повторения ошибок, допущенных в проекте Басканских ГЭС.

А ведь в этой истории отчетливо видно, как ошибки подрядчика могут поставить под угрозу даже самые качественные технологические решения. К счастью, завод готов защищать репутацию и отстаивать качество продукции. Именно так поступает лидер в своей отрасли, сотрудничая с надежными партнерами, которые ценят качество и придерживаются высоких стандартов.

«Этот опыт подчеркивает важность соблюдения технологий и ответственности всех участников строительного процесса. Для успеха любого проекта необходимо строгое следование рекомендациям производителей, использование качественных материалов и участие квалифицированного персонала, – делает выводы представитель завода. И заверяет: – AmitechAstana готово и дальше вносить вклад в развитие инфраструктуры Республики Казахстан, предлагая продукцию, которая отвечает самым высоким требованиям качества и надежности».

Трудности – это новые возможности

Постоянное совершенствование продуктов – одна из главных особенностей этого отечественного производителя. Завод постоянно участвует в исследованиях технологии Flowtite, что позволяет ему оставаться на переднем крае индустрии. Внедрение инноваций помогает не только соответствовать текущим стандартам, но и формировать новые. Например, предприятие активно разрабатывает решения для снижения затрат на транспортировку и монтаж, что делает его продукцию еще более доступной для клиентов. Такой подход способствует укреплению позиций AmitechAstana в качестве лидера рынка.

Важным аспектом деятельности компании является экологическая ответственность. Производство стеклопластиковых труб оказывает минимальное воздействие на окружающую среду, что делает их более предпочтительными по сравнению с традиционными материалами. Кроме того, продукция завода обладает длительным сроком службы, что снижает необходимость частой замены и, соответственно, уменьшает объем строительных отходов. Отсутствие сварочных работ, экономия электроэнергии и связанных с ней неоправданных затрат, сравнительно недорогая цена – все это соответствует современным трендам в области устойчивого развития.

По сути, можно сказать, что история AmitechAstana и Басканских ГЭС представляет собой урок для всей строительной отрасли. Это напоминание о том, что успех любого проекта зависит от компетентности и ответственности всех его участников. Ошибки подрядчиков и нарушение технологий могут нанести значительный ущерб даже самым надежным решениям. Однако честность, профессионализм и стремление к совершенству позволяют не только справляться с трудностями, но и выходить из них еще более сильными и успешными.

Одним из главных уроков стало осознание важности строгого контроля на всех этапах реализации проекта. Несмотря на высокое качество труб и постоянное предоставление технической поддержки, халатное отношение подрядчика привело к серьезным последствиям. Этот опыт стал стимулом для AmitechAstana разработать дополнительные меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Компания инициировала создание специализированной команды по контролю качества, которая будет работать на объектах строительства, обеспечивая соблюдение всех технических требований.

Кроме того, завод усилил взаимодействие с заказчиками, предлагая им более детальное обучение и расширенный спектр консультационных услуг. В рамках новых программ обу­чения компания начала проводить практические занятия на реальных объектах, где участники могли наблюдать правильные методы укладки и соединения труб. Это позволило заказчикам глубже понять важность соблюдения технологий и минимизировать риски.

Еще одним важным шагом стало расширение работы с независимыми экспертами. Налажено партнерство с международными сертификационными организациями, которые проводят аудит процессов и подтверждают соответствие продукции мировым стандартам. Это не только укрепляет репутацию завода, но и дает уверенность заказчикам в надежности продукции.

Кроме того, на предприятии начали активно работать над повышением прозрачности своей деятельности. Завод публикует отчеты о качествах продукции и делится данными об успешных проектах. Это позволяет клиентам и партнерам видеть реальную эффективность и надежность стеклопластиковых труб. Более того, такие отчеты помо­гают развеять мифы и ложные обвинения, которые могут возникнуть из-за недобросовестной конкуренции.

Параллельно с этим компания усилила свои позиции на международном рынке, участвуя в специализированных выставках и конференциях, где представляет свои инновации и делится опытом. Это расширяет географию поставок и укрепляет позиции в качестве лидера отрасли.

Как заверяют в руководстве, свои задачи в дальнейшем компания видит в совершенствовании технологий и укреплении позиций на рынке. Завод продолжает инвестировать в научные исследования и разработки, стремясь предлагать клиентам самые современные решения. Например, ведутся работы по созданию труб с улучшенными характеристиками, которые будут еще более долговечными и устойчивыми к внешним воздействиям.

По большому счету, история с проектом Басканских ГЭС стала важным этапом в развитии AmitechAstana, отправной точкой для новых достижений. Главное, компания продолжает оставаться надежным партнером, который не только предлагает высококачественную продукцию, но и активно работает над улучшением отраслевых стандартов. Инновации, ответственность и стремление к совершенству – ключи к успеху в современных условиях. И этот пример вполне может служить вдохновением для других отечественных компаний, которые, несмотря на трудности, стремятся к развитию и процветанию.