В Астане состоялся вечер памяти выдающегося музыканта, народного артиста Казахстана Батырхана Шукенова. Организатором мероприятия выступил Ансамбль песни и танца Национальной гвардии Министерства внутренних дел Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Это был не просто концерт — это стало душевным и трогательным событием, объединившим сотни поклонников Батырхана. Зал был наполнен атмосферой светлой ностальгии, гордости и благодарной памяти. Каждое выступление вызывало искренний отклик в сердцах зрителей, а многие номера сопровождались слезами и стоячими овациями.

В живом сопровождении Ансамбля прозвучали такие хиты, как «Отан Ана», «Сағымдүние», «Джулия» и другие. В интерпретации военных артистов эти песни зазвучали по-новому — проникновенно, бережно и вдохновенно. Эмоциональность и искренность исполнения напомнили зрителям, что творчество Батырхана — это не просто песни, а часть культурной памяти народа.

В концерте также приняли участие солисты музыкальной группы "BigBand" и лауреаты республиканских и международных конкурсов: Бауыржан Тургумбаев, Нурсултан Карабалиев, Бауыржан Макаев, Бауыржан Алтынбеков, Асхат Амиргали, Денис Яковлев, Ерасыл Бозаев (обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі») и другие талантливые исполнители.

Мероприятие стало не только музыкальной акцией, но и важной частью духовно-нравственного воспитания молодежи. Оно подчеркнуло значимость культурного наследия Батырхана Шукенова, его вклад в развитие отечественной эстрады, патриотического и гражданского искусства.

По отзывам зрителей, вечер памяти прошёл на высоком уровне — искренне, профессионально и тепло. Организаторы сумели передать атмосферу любви и уважения к личности и творчеству Батырхана, доказав, что его музыка продолжает вдохновлять и объединять поколения.