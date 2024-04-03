Антикор заявил о двойном финансировании в спорте высших достижений

В Антикоррупционной службе под руководством председателя агентства Асхата Жумагали прошло межведомственное совещание по вопросам устранения коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Антикор

Темой обсуждения стали результаты внешнего анализа, который показал наличие серьезных коррупционных рисков, приводящих к нерациональному расходованию госсредств.

«Агентством с начала текущего года зарегистрировано 39 коррупционных преступлений в сфере спорта. Масштабы коррупции внутри профильного министерства привели к тому, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются бывшие вице-министр, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры, руководитель Дирекции развития спорта и другие должностные лица», - говорится в сообщении.

За последние 6 лет бюджет в этой отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге. Однако, рейтинг Казахстана в мировом спорте снижается. Наблюдается дисбаланс между финансированием спорта высших достижений, на который уходит 90% бюджета данной отрасли, и «массового» спорта.



Тогда как в развитых спортивных странах пропорции совсем иные и превалирует выделение средств на массовый спорт.

«Диспропорция в финансировании стала почвой для коррупционных схем. Если в массовом спорте сейчас действует программа подушевого финансирования, которая оцифрована, то в спорте высших достижений созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, минимум контроля, повсеместна аффилированность участников, фиктивность сборов и двойное финансирование» – отметил на совещании председатель агентства.

Благоприятную почву для коррупции создает отсутствие цифровизации спортивных процессов. До настоящего времени не начато запланированное два года назад внедрение информационной системы «Е-sport». Выявлены факты присвоения фиктивных званий «мастеров спорта».



На совещании также обсуждены вопросы натурализации спортсменов в Казахстане, формирование бюджетов профессиональных клубов и финансирование выплат легионерам.

«Вопреки поручению президента страны по ограничению бюджета и размера зарплат, футбольными профклубами страны за последние 3 года сверхлимита выплачено более 30 млрд тенге. Кроме того, вместо развития собственной спортивной инфраструктуры бюджетные средства уходят на выплаты легионерам и аренду спортобъектов», - говорится в пресс-релизе.

По итогам анализа агентством в адрес отраслевого министерства внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков.



Поставлены вопросы об усилении ведомственного контроля и сокращении дискреционных полномочий, установлении четкой нормативной регламентации процессов распределения средств и персонализации ответственности за нарушения, а также создании единой цифровой платформы.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев проинформировал о принятии госорганом комплекса организационно-правовых мер и заверил об обязательном исполнении всех рекомендаций по устранению коррупционных рисков.



Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин отметил, что «его позиция однозначна и остается неизменной на протяжении всей спортивной карьеры – нулевая терпимость к коррупции и применение жёстких мер к любым ее проявлениям».



По итогам совещания руководитель Антикоррупционного ведомства призвал уполномоченные органы к неукоснительному выполнению прямых обязанностей по развитию спорта в стране и предупредил о недопущении совершения коррупционных нарушений.



В завершение Асхат Жумагали пожелал успехов казахстанским спортсменам на предстоящей олимпиаде.