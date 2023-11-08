Антивандальные меры

В Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» Президент обратил внимание на то, что вандализм на улицах и на природе, бескультурье некоторых граж­дан негативно сказываются на имидже нашей страны. Для решения проблемы активисты и сторонники молодежного крыла приступили к очистке территорий возле исторических памятников, природных парков и сакральных мест.

– Кроме прочего, наша акция выполняет роль и культурно-просветительской миссии. Молодежь на конкретных примерах изучает историю и вместе с тем учится ответственному отношению к культурному и природному наследию, – отметила заместитель председателя «Жастар Рухы» Акерке Искандерова, выступая на посвященном данной теме заседании «круглого стола» с участием активистов, экспертов, депутатов Мажилиса, общественников.

Она также сообщила, что молодежное крыло запустило тематическое соц­исследование, чтобы узнать мнения и предложения граждан по повышению эффективности борьбы с вандализмом и его профилактики. Итоги будут переданы в Мажилис и Правительство для принятия решений.

Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса, член фракции «Amanat» Едил Жанбыршин остановился на тех изменениях, которые необходимо внести в действующее законодательство.

– Первая проблема заключается в том, что инспекторы, проверяющие различные объекты, не имеют права составить протокол, не могут привлекать к ответственности вандалов. Во-вторых, в Европе металлоискателей и иных подобных устройств нет в свободной продаже. Они предназначены только для специалистов, и такая работа лицензируется. Аналогичные нормы следует ввести и в Казахстане, – считает он.

Всего с начала года в Казахстане зарегист­рировано более 1 200 фактов вандализма, заявил депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat» Сергей Пономарев.

– Я сам с этим столкнулся, у меня родители похоронены на кладбище в Алматы. Разграбили не только их могилу, но и другие. Чугунные ограды разбили и унесли. И никто не был наказан, несмотря на то что я обращался в правоохранительные органы, – рассказал он.

Он напомнил, что за осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государст­вом, предусмотрен штраф от 50 до 100 МРП, либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток.

Партийцы считают, что настало время принимать серьезные меры.

Заместитель директора Института общественной политики партии «Amanat» Динара Садвакасова привела в пример международный опыт. Так, за порчу исторических памятников в Италии предусмот­рены штрафы от 5 млн до 32 млн тенге, в Узбекистане – 1,2 млн тенге, в России – от 1 млн до 15 млн тенге, а в Великобритании максимальный размер штрафа вообще не ограничен. В зависимости от тяжести ущерба бывает и лишение свободы.

– В этом отношении у Казахстана самые слабые наказания и самые низкие штрафы. Кроме репрессивных мер нужно думать об упреждении фактов вандализма, ставить пункты охраны с дежурными. Сразу на всех сакральных местах их открыть невозможно. Поэтому предлагаем начать с памятников республиканского значения. Школьников и студентов следует чаще привлекать к участию в археологических экспедициях в качестве волонтеров, – отметила она.

Общереспубликанская акция по защите исторического, культурного и природного наследия Казахстана от вандализма началась 20 октября этого года. Активисты «Жастар Рухы» приглашают всех неравнодушных казахстанцев принять в ней участие. Для этого можно зайти на страницу @jastar_ruhy в социальных сетях или написать в WhatsApp на номер +7-776-558-4439.