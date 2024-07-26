В Казпочте прокомментировали заявление Генпрокуратуры

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ранее Генпрокуратура выпустила пресс-релиз о фактах краж имущества и мошенничества в «Казпочте», о чем, как сообщалось, не были уведомлены правоохранительные органы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в АО «Казпочта» заявили, что компания исправила все замечания Комитета по правовой статистике ГП, направленные в ходе плановой проверки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национального почтового оператора 

«Казпочта оказала содействие в проведении проверки и выявлении нарушений. По выявленным фактам нарушений проведены служебные расследования, итоги которых переданы в соответствующие правоохранительные органы. По итогам проверки Казпочта провела обучающий семинар-совещание с филиалами», – отметили в нацкомпании.

Вместе с тем, Казпочта заявляет, что информация, распространяемая отдельно взятыми СМИ и некоторыми активными пользователями социальных сетей о том, что компания якобы умышленно и целенаправленно скрывала какие-либо правонарушения своих сотрудников, не соответствует действительности.

«В результате внутренних ревизий и проверок, за 2023 год найдены финансовые нарушения на общую сумму 396,7 млн тенге. По всем фактам проведены служебные расследования, материалы направлены в правоохранительные органы», –  заключили в компании.

Напомним, что в АО были выявлены факты краж имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы, тем самым указанные уголовные правонарушения остались без учета и принятия процессуального решения. В ходе проверки также были зафиксированы более 10 тыс. фактов не регистрации обращений, 2 тыс. фактов искажения государственной правовой  статистики, 249 фактов несвоевременной регистрации обращений, 94 факта нарушения сроков рассмотрения обращений и другие недостатки.

#нарушения #Казпочта #ГП

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