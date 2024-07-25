Факты хищения посылок в «Казпочте» установила генпрокуратура

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

О фактах краж имущества и мошенничества в «Казпочте» не были уведомлены правоохранительные органы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП провел проверку в деятельности «Казпочты» на предмет соблюдения требований АППК, а также достоверности статистического отчета.

В ходе проверки выявлено более 10 тыс. фактов не регистрации обращений, 2 тыс. фактов искажения государственной правовой  статистики, 249 фактов несвоевременной регистрации обращений, 94 факта нарушения сроков рассмотрения обращений и другие недостатки.

Кроме того, установлено, что используемые АО «Казпочта» правовые акты, регламентирующие порядок документирования, использования системы электронного документооборота, не соответствовали требованиям АППК.

По результатам проверок внесено 21 представление об устранении нарушений законности, возбуждено 20 административных производств.

В результате рассмотрения актов надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 48 сотрудников, к административной – 20.

«Вместе с тем выявлены факты краж имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы, тем самым указанные уголовные правонарушения остались без учета и принятия процессуального решения.

По инициативе комитета 3 факта хищения посылок, направленных через филиалы АО «Казпочта», а также факт хищения денег, принятых для уплаты коммунальных услуг, зарегистрированы в ЕРДР», - говорится в сообщении.

Ранее в АФМ сообщалось, о том, что кассиры «Казпочты» похитили 84 млн тенге госпошлин в Алматинской области.

#проверка #Казпочта #ГП

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