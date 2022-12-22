Апелляцию по делу экс-министра Биртанова перенесли

Апелляционный суд по делу экс-министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова и бывшего вице-министра Олжаса Абишева перенесли на 27 декабря, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Сегодня должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы по делу Елжана Биртанова и Олжаса Абишева тремя судьями. Но из-за того, что состав суда сегодня не был сформирован (третий судья находится на больничном), апелляцию перенесли на 27 декабря.

«Надеемся, что апелляционный суд услышит, поскольку это уже не один, а три судьи», – заявил в свою очередь Елжан Биртанов.

По его словам, на рассмотрение жалоб может потребоваться много времени.

«У каждого жалоба достаточно большая. Думаю, не одно, возможно, два заседания уйдет, чтобы озвучить жалобу», – уточнил он, назвав постановление суда «абсурдным».

Напомним, суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову и бывшему вице-министру Олжасу Абишеву 28 октября 2022 года.

Биртанову было предъявлено обвинение по двум эпизодам.

Первое – это злоупотребление должностными полномочиями, использование воздушного судна санитарной авиации. По данному эпизоду он был оправдан.

По второму эпизоду суд признал Биртанова и Абишева виновными.

Биртанов вместе с Абишевым приняли нерабочую платформу по цифровизации Министерства здравоохранения, тогда как данная работа фактически не была выполнена. В результате их незаконных действий 1,3 млрд тенге бюджетных средств было перечислено хорватской компании.

Суд приговорил Биртанова к 5 годам ограничения свободы, Абишева – к 4 годам ограничения свободы.

В ноябре их адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор.