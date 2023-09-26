Арестованы экс-руководители из акимата Атырау

В Атырау арестовали бывших руководителей отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

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«Должностные лица подозреваются в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения.

Факт зарегистрирован по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК – мошенничество, совершенное в особо крупном размере и уголовной статье 361 – злоупотребление должностными полномочиями. Прокуратура области проводит досудебное расследование», – проинформировали в надзорном ведомстве.

Согласно статье 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.