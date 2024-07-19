Арт-объекты из мусора создает Король

Для нас с вами крышки от пластиковых бутылок – мусор, который можно просто выбросить или сдать на переработку по 60 тенге за килограмм. А для жителя Караганды Павла Короля – это материал для творчества. Он собирает разноцветные пробки, чтобы украсить свой двор.

В доме, где живет умелец, даже адрес­ная табличка не простая, а мозаичная. Ее Павел сделал своими руками из кусочков стекла, зеркал и кафельной плитки.

Его последний арт-объект – двугорбый верблюд. Корабль пустыни появился во дворе прошлым летом. Процесс создания Павел Король запечатлел на камеру своего смартфона. Сначала он выложил из обломков кирпичей, старых бордюров и брусчатки тело будущего животного. Внутрь уложил коряги и залил все это для прочности цемент­ным раствором.

Потом вылепил голову и два горба. Когда фигура приобрела очертания верблюда, умелец приступил к «одежке». Для нее он использовал синие, крас­ные, желтые, зеленые, белые и черные крышки от бутылок. Сначала мастер выложил разноцветную накидку на горбы, а потом приступил к раскраске тела, шеи и головы. В качестве затирки использовал цементный раствор. Крепче него ничего нет.

– Когда корабль пустыни был готов, соседи даже предложили разбить шампанское, – рассказывает Павел Король. – На его создание я потратил почти 8 000 крышечек. Работал два с половиной месяца.

А началось его увлечение мозаикой из бутылочных пробок пять лет назад. Тогда карагандинец увидел в Интернете видеоролик о том, как люди украшают свои дачные участки, подъезды и балконы с помощью крышек. Подумал: почему бы не применить этот опыт и в своем дворе? Изучил технологию, которая оказалась достаточно простой, и приступил к воплощению идей.

– Конечно, на это нужно много времени, – признает карагандинский умелец. – Цементный раствор должен быть при себе, крышечки, ну и ведра с водой. Обязательно нужно выравнивать рабочую поверхность, иначе заметными станут все неровности.

Нашего героя можно назвать творческим человеком. Еще в детстве он освоил искусство макраме. Позже занимался плетением корзин. А сейчас увлекается мозаикой: делает цветные картины как на заказ, так и для души.

Первой же работой Павла стали крышечные панно на стенках вентиляцион­ной шахты старого бомбоубежища, которая находится на территории двора. Возле нее, имеющей форму куба с круглым отверстием, жители бросали мусор.

Во время благоустройства двора объект хотели побелить, но Павел Король попросил этого не делать. В противном случае он бы не смог закрепить на со­оружении пластиковые детали.

– Тогда мне пришлось быстро собирать крышки, – вспоминает Павел. – За три месяца набралось нужное количество. Я выложил подсолнух, мак и дельфина. На эту работу у меня ушло три месяца. К счастью, эти панно до сих пор целые. Только по краям осыпаются. Бывает, что молодежь запрыгивает на куб, из-за чего раствор не выдерживает и начинает трескаться.

Часть арт-объектов, которые создал карагандинец, посвящена морской теме. И это не случайно. По профессии Павел – ихтиолог. Правда, работать по специальности ему не довелось. Однако благодаря хобби он знакомит местную детвору с обитателями глубин. Во дворе он выложил из крышек морскую черепаху, осьминога и медузу. По задумке автора, они будто выползают из пучины на желтый песок.

На создание таких фигур у карагандинца уходит много крышек. Сначала он их собирал, прогуливаясь по городу. Больше всего пластикового материала находилось возле лавочек, под окнами и вдоль тротуаров. А когда об увлечении Павла узнали горожане, стали приносить ему пакетики с крышками, иногда даже рассортированными по цветам. Мастер им очень благодарен. Ведь расход материала большой. К примеру, на черепаху и ее спутников у умельца ушло более 2 000 крышек.

Надо отметить, что Павел не только создает арт-объекты, которые радуют глаз, но и следит за их состоянием. Если нужно – реставрирует.

– Вот дождался дождика, «подмел» черепашку и божью коровку. Зиму почти все мозаики хорошо перенесли, – отмечает наш герой. – Только декоративный бордюр обвалился. Я использовал шлакоблоки. Они, из-за того что осень была дождливая, не просохли, а, наоборот, впитали воду и при ранних морозах потрескались. А сейчас от простого прикосновения рассыпаются. В первую очередь начну ремонт с бордюра.

Павел Король делает мир вокруг себя не только красивее, но и чище. Ведь для своих арт-объектов он использует и пластик, и строительный мусор. Последний применяет как в качестве фундамента, так и для создания каркаса будущих фигур. Вот недавно во двор умельца привезли использованную брусчатку, которой раньше были замощены городские тротуары. А он и рад.

– Сейчас в планах доделать клумбу и, если хватит сил и времени, создать скульптуру снежного барса, – делится планами Павел Король. – Знаете, мне нравится то, чем я занимаюсь. Большое удовольствие доставляет реакция детей, которые видят мои скульптуры и радуются. Для них хочется творить.