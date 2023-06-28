Ашимбаев поздравил казахстанцев со священным праздником Курбан айт

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев опубликовал поздравление на своей странице в Facebook , передает Кazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

"От всей души поздравляю всех со священным праздником Курбан айт!

Курбан айт - праздник единства и процветания, доброты и благотворительности. В дни Курбан айта все мусульмане сосредоточены на взаимной заботе и сострадании и спешат поддержать нуждающихся.

Такой шаг расширит рамки добра в обществе и повысит гармонию.

Этот праздник оказывает большое влияние на укрепление мира и согласия в стране, а также на углубление значения мира и уважения. Поэтому Курбан айт имеет особое значение для всех казахстанцев.

Поздравляю с этим великим праздником, желаю мира нашей стране, мира нашей земле, благополучия каждой семье! Пусть ваши жертвы и молитвы будут приняты", - написал Ашимбаев.