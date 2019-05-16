Аскар Мамин провел встречи с представителями крупнейших финансовых структур мира
В рамках XII Астанинского экономического форума Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречи с руководством Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, китайского CITIC Bank и индийского Punjab National Bank, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, с делегациями международных банковских организаций были обсуждены текущие инвестиционные проекты и перспективные направления дальнейшего развития сотрудничества в различных секторах экономики. Большое внимание в ходе встреч было уделено проектам поддержки малого и среднего бизнеса, в т.ч. посредством активного применения механизма ГЧП.
Переговоры с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию были посвящены вопросам реализации совместных проектов и продолжению эффективного сотрудничества. В 2018 году Казахстан подписал с ЕБРР 26 проектов на сумму $541 млн по всем секторам экономики, включая горнорудную отрасль, муниципальную и транспортную инфраструктуру, возобновляемые источники энергии и МСБ. Всего за период сотрудничества, начиная с 1993 года, Банк инвестировал свыше $8 млрд в 240 проектов в Казахстане.
Активный портфель ЕБРР в Казахстане включает 124 проекта. На сегодняшний день реализуются 9 проектов на общую сумму 31,5 млрд тенге. Одним из основных направлений сотрудничества является реконструкция автодорог. В этом году планируется подписание двух новых проектов по участкам "Курты – Капшагай" и "Атырау – Астрахань".
На встрече с вице-президентом Азиатского банка развития Шиксин Ченом обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в рамках реализации Страновой стратегии о партнерстве на 2017 – 2021 годы, нацеленной на обеспечение устойчивого экономического роста, проведение структурных реформ. В настоящее время на стадии реализации находятся 3 масштабных инфраструктурных проекта на общую сумму $831 млн и 14 проектов технической помощи на $11,7 млн. На 2019 год запланированы 5 проектов, в т.ч. по модернизации ирригационных систем, реконструкции дорог и городской инфраструктуры.
В ходе беседы с председателем совета директоров CITIC Bank Ли Цинпин рассмотрены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества, в т.ч. текущей деятельности АО "Altyn Bank", в состав акционеров которого входит China CITIC Bank. Стороны отметили активное участие Банка в кредитовании реального сектора экономики Казахстана и положительно оценили внедряемые стандарты качества в обслуживании клиентов и корпоративном управлении.
С председателем и управляющим директором индийского банка Punjab National Bank Сунил Мехтой обсуждены вопросы текущего сотрудничества, в т.ч. в рамках работы АО "Tengri Bank". Также состоялся обмен мнениями по современным мировым тенденциям развития банковских услуг и их потенциальном влиянии на экономики отдельных стран.