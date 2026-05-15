Астана получит особый статус для эффективного госуправления – Парламент одобрил закон о статусе столицы

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Для координации архитектурной политики создадут Архитектурно-градостроительный совет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламент на совместном заседании одобрил в первом чтении проект Конституционного закона «О статусе столицы Республики Казахстан», предусматривающий расширение полномочий властей Астаны, создание единого архитектурного облика города и усиление регулирования городской среды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил и.о. министра национальной экономики Бауыржан Омарбеков, законопроект направлен на закрепление особого статуса столицы, повышение эффективности государственного управления и создание комфортной и безопасной среды для жителей.

Проектом закона уточняются полномочия маслихата и акимата Астаны в сферах архитектуры, градостроительства, дорожного движения, экологии, социальной защиты, туризма и коммунального хозяйства.

Одной из ключевых новелл станет введение обязательного дизайн-кода столицы. Его требования будут распространяться на здания, дорожную инфраструктуру, рекламу и элементы внешнего оформления города.

Для координации архитектурной политики создадут Архитектурно-градостроительный совет, который займется рассмотрением проектов по развитию столицы и пригородной зоны.

Также законопроект предусматривает создание Центра организации дорожного движения, который будет отвечать за транспортную инфраструктуру, парковочное пространство и организацию движения в городе.

Отдельный блок посвящен лесопарковой зоне столицы. На этих территориях предлагается запретить любую деятельность, способную негативно повлиять на экологическое состояние.

«Принятие закона позволит закрепить особую роль Астаны как политического, административного и экономического центра страны», - резюмировал и.о министра.

