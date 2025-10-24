В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 14 стран, сообщает Kazpravda.kz

Фото организаторов

Турнир пройдет с 25 по 29 октября на площадке Beeline Arena. Организатором выступает Академия настольного тенниса Nomad при поддержке Министерства туризма и спорта и Федерации настольного тенниса Казахстана.

Директор Академии NOMAD Руслан Жетубаев отметил, что в будущем планируется сделать Президентский кубок ежегодным традиционным турниром:

«Мы хотим, чтобы этот турнир стал брендом Казахстана и площадкой, где ежегодно будут встречаться молодые таланты и именитые мастера. Это не просто соревнование — это шаг к развитию настольного тенниса и укреплению международного спортивного сотрудничества».

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 14 стран, включая Казахстан. Среди них — представители Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, а также игроки из Южной Кореи, Китая, Венгрии, Египта, Малайзии, Ирана, Саудовской Аравии и других государств. Участие спортсменов, входящих в топ-100 мирового рейтинга ITTF, подчеркивает международный масштаб турнира. Общий призовой фонд составляет 115 000 долларов США.

Серебряный призёр чемпионата мира 2003 года, призёр Олимпийских и Азиатских игр Джу Се Хук поблагодарил организаторов и выразил готовность поддерживать развитие настольного тенниса в Казахстане:

«Я рад быть здесь и стать частью такого масштабного события. Уверен, что к 2027 году Казахстан выйдет на новый, победный уровень. Я сделаю всё возможное, чтобы помогать — буду приезжать, участвовать и поддерживать развитие настольного тенниса в вашей стране».

Одним из главных событий Кубка станет шоу-матч с участием мировых звезд настольного тенниса. В нем примут участие легенды спорта:

- Сюй Синь (Китай) — экс-первая ракетка мира

- Фан Бо (Китай) — серебряный призёр чемпионата мира, известный своим атакующим стилем

- Вернер Шлагер (Австрия) — чемпион мира 2003 года, многократный призёр чемпионатов Европы

- Джу Се Хук (Корея) — серебряный призёр чемпионата мира 2003 года, бронзовый призёр 2011 года, участник Олимпийских игр 2012 года.

Их участие придаст турниру особый масштаб и подарит зрителям незабываемые впечатления.

«Как известно, в 2027 году Казахстан примет чемпионат мира по настольному теннису. Поэтому проведение крупного турнира такого уровня — большая честь для нашей страны. Это мероприятие станет важным этапом подготовки к мировому первенству. Мы ожидаем приезда сильнейших зарубежных спортсменов, и наши юные теннисисты смогут перенять у них опыт. Турнир также позволит выявить лучших игроков Казахстана и перспективный резерв», — отметил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.

Турнир пройдет в четырех возрастных категориях — в личном и командном зачетах:

• U-11 — 2014 г.р. и младше

• U-16 — 2009 г.р. и младше

• Open 17+ — 2008 г.р. и старше

• Team event — командный разряд

За честь Казахстана выступят лучшие теннисисты страны: Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжегулов, Искандер Харки, Зауреш Акашева, Сарвиноз Миркадирова, Жанерке Кошкумбаева и Анель Бахыт.



Расписание турнира:

• 24 октября — прибытие участников, тренировки, пресс-конференция

• 25 октября — торжественная церемония открытия, личные соревнования (U-11, U-16)

• 26 октября — личные соревнования (U-11, U-16)

• 27 октября — командные соревнования и личные матчи (Open 17+)

• 28 октября — полуфиналы

• 29 октября — финалы и церемония награждения

Вход на все дни турнира — свободный. С программой можно ознакомиться на сайте.



