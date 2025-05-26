Астана примет высоких гостей – анонс мероприятий с Токаевым на этой неделе

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Акорда опубликовала анонс предстоящих мероприятий на эту неделю с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

28-29 мая Казахстан с официальным визитом посетит Президент Руанды Поль Кагаме. В рамках визита будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также подписан ряд документов.

28 мая пройдет встреча с Председателем Бундесрата Федеративной Республики Германия Анке Релингер.

28-29 мая состоится рабочий визит Президента Северной Македонии Горданы Силяновской-Давковой.

28-29 мая Астану с рабочим визитом посетит Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

29 мая Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Международного форума Астана (AIF) и проведет ряд встреч с главами официальных делегаций, руководителями международных организаций и компаний.

30 мая Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. В этот же день в Астане состоится первый саммит «Центральная Азия – Италия» с участием глав государств региона.

31 мая Президент примет участие в мероприятии, приуроченном ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

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Астана примет высоких гостей – анонс мероприятий с Токаевым на этой неделе
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