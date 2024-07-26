Астанчане смогут посмотреть в прямом эфире открытие Олимпийских игр
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Прямой эфир организован акиматом Астаны и телеканалом Jibek Joly
Сегодня, 26 июля, в 21:00 в Центральном парке около монумента «Казахстанское Солнце» (часы) жители столицы смогут в прямом эфире посмотреть открытие XXXIII летних Олимпийских игр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города
Отмечается, что в поддержку национальной сборной выступят Улыкпан Жолдасов, Зарина Омарова, Актоты Болшова и другие звезды эстрады.
Известный спортсмен Айтым Жакупов проведет развлекательные, спортивные батлы среди зрителей концерта.
Победителям будут вручены призы от телеканала Jіbek Joly.