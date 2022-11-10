Фото: astana.sud.kz
Общество

Астанчанка 21 год "прожила" в браке с незнакомцем

Жительница Астаны случайно узнала, что с 2001 года состоит в зарегистрированном браке с незнакомым ей гражданином. Эти данные женщина обнаружила на портале egov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного административного суда Астаны. Развестись ей удалось лишь с помощью суда.

"С вопросом об аннулировании фиктивной актовой записи она обратилась в регистрирующий орган и получила ответ, что ей необходимо явиться в орган РАГС с лицом, с которым она якобы состоит в браке и написать совместное заявление об аннулировании данной актовой записи", - сообщается на сайте суда.

Однако гражданин Е. почему-то не горел желанием разводиться, и "категорически отказался совместно обращаться в РАГС с заявлением об аннулировании актовой записи".

"В порядке досудебного урегулирования спора истец обратилась в Департамент юстиции города Астаны с жалобой, однако получила аналогичный ответ, в котором было указано, что "в бумажном варианте актовой записи отсутствуют подписи вступивших в брак".

После чего, гражданка обратилась в административный суд столицы с иском о принуждении ответчика принять благоприятный административный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака", - рассказали в пресс-службе суда.

Служители Фемиды провели беседу со сторонами, "разъяснив правовые последствия рассмотрения спора". В результате было утверждено соглашение, по условиям которого аппарат акима обязуется принять административный благоприятный акт об аннулировании актовой записи о регистрации брака, зарегистрированного отделом РАГС.

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