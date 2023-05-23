Атакован может быть любой - хоть в Берлине, хоть в Астане
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Беседовала Елена Левкович
Глобальные тренды и локальные реалии в сфере информбезопасности обсудили на днях в Астане участники заседания «круглого стола», фронтменами которого стали управляющий директор «Лаборатории Касперского» по РК, ЦА и Монголии Валерий Зубанов и профессор из Университета Бремена (ФРГ) Деннис-Кенджи Кипкер. Журналистов на само мероприятие не пригласили, но уже после его завершения удалось поговорить с ключевыми спикерами форума.