Аттракционы веселые и... опасные

Травмы, полученные девочкой, оказались серь­езными. По данным врачей, у ребенка диагностированы ушиб, кровоподтек мягких тканей и открытый перелом костей нижней трети правого предплечья со смещением. Родители обратились к ответственным госорганам с просьбой установить, насколько исправным было оборудование и соблюдались ли при его эксплуатации обязательные требования безо­пасности.

Полиция начала досудебное расследование по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение телесных повреждений ребенку. Окончательные выводы о причинах происшествия и степени ответственности конкретных лиц предстоит сделать следствию.