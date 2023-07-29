«Ауыл аманаты»: Алихан Смайлов поручил регионам изучить опыт Актюбинской области

Премьер-министр Казахстана Алихан Смайлов поручил регионам страны изучить опыт Актюбинской области, где внедрили товарное кредитование в рамках реализации проекта «Ауыл аманаты», передает передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт Правительства РК.

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Опыт Актюбинской области необходимо масштабировать. Такое поручение дал Алихан Смаилов в ходе заседания республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента РК.

«Предприниматели дают беспроцентный товарный кредит в виде скота частным семейным хозяйствам, которые обеспечивают содержание поголовья и весь приплод делится между хозяйством и займодателем. Выгодно и той и другой стороне. При этом ни одной тенге из бюджета не используется. Это дополнительный хороший инструмент, чтобы увеличить доход населения, обеспечить занятость. Прошу акимов, коллег изучить опыт Актюбинской области в этом направлении», - сказал премьер-министр.

В целях масштабирования опыта поручено создать проектный офис.



На сегодня в рамках товарного кредитования при поддержке крупных крестьянских хозяйств 329 семьям было передано 4 575 голов скота.

Льготное финансовое кредитование также пользуется большим спросом.

Всего жителями области поданы заявки на финансирование 1486 проектов в рамках «Ауыл аманаты» на сумму 6,5 млрд тенге. Одобрение уже получил 1371 проект, 793 из них на общую сумму 3,5 млрд тенге реализованы. В результате создано 1 122 новых рабочих места, приобретено более 100 тыс птиц, построено 48 теплиц, засеяно 146 га картофеля и других овощей, открыто 309 новых объектов малого бизнеса на селе.

Также в Актюбинской области принят «единый пакет мер поддержки» для решения проблемы оттока населения из сельской местности. Он включает в себя меры по обеспечению качественным интернетом 67 сел, выравнивание разницы в уровне образования между сельскими и городскими школами в рамках уникального регионального проекта «БІЛІМ ALL», реализацию проекта по обеспечению равного доступа к медицинским услугам «Фельдшерский рюкзак», а также проекта «Абаттандырылған ауыл», в рамках которого в селах за счет спонсорских средств реализуется 120 социально значимых проектов.

Кроме того, в целях формирования безопасной среды в селах и ликвидации преступности разработан проект «Қауіпсіз ауыл». Сегодня в регионе 11 сел, не употребляющих алкогольные напитки, и 10 сел, в которых за последние 2 года не совершено ни одного преступления.