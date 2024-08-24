Ауыл аманаты: с начала года по Байганинскому району подано заявок на сумму 671,4 млн тенге

Фото: акимат Актюбинской области

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров ознакомился с реализацией программы по повышению доходов сельчан «Ауыл аманаты» в Байганинском районе.

По информации акима Карауылкелдинского сельского округа Азамата Ергалиева, из 103 проектов было одобрено 90 и уже прокредитован 71 проект на 491,79 млн тенге. Остальные 13 проектов находятся на рассмотрении.

В большинстве случаев сельчане подают заявки на получение товарного кредита в виде скота. По этому направлению поступило 67 заявок на сумму 512,6 млн тенге. Еще 22 проекта касались развития МСБ на сумму 151,9 млн тенге и один проект на развитие птицеводства.

Животноводством занимаются 58 фермерских хозяйств, 3 ТОО, 3 производственных кооператива. Общая численность скота в округе составляет свыше 57 тысяч голов. Это лошади, КРС, МРС, верблюды.

Ознакомившись с реализацией программы аким области поручил развивать в селах бизнес в сфере оказания услуг, что позволит также обеспечить население работой и укреплять продовольственную безопасность.