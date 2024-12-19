Авария на подстанции в Аягозе оставила город без электричества

В акимате сообщили, что в данный момент электроснабжение восстановлено во всех сельских округах, кроме сельского округа Мамырсу и части города Аягоз.

«Начаты работы по пуску шести централизованных тепловых котельных, в настоящее время запущено пять. Идет работа по запуску последней. Сотрудники АО «Объединенная энергосервисная компания» устраняют неисправности. Семь бригад «АО ОЭСК» из Урджарского, Жарминского районов и городов Усть-Каменогорск и Семей, а также три бригады из Аягоза проводят восстановительные работы. Всего задействовано около 30 специалистов. Причины пожара устанавливаются», - сообщили в городской администрации.