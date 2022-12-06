Авария на ТЭЦ Экибастуза: ситуация к этому часу

Сегодня продолжилась активная работа по восстановлению водоснабжения. Из 28 жилых домов в 8 сделали подключение, разморозили водопровод.

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Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук на брифинге сообщил, что еще в одном жилом комплексе Экибастуза подали тепло, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Сегодня в 18:15 были завершена установка батарей и монтаж стояков в ЖК по адресу Сатпаева, 8. Это 6 корпусов, 20 подъездов. Сейчас полностью на весь дом подано отопление и идут наладочные работы. Продолжаются работы на Машхур Жусупа, 52, в этом 20-подъездном жилом комплексе из 20 подъездов запущено 14, в 6 подъездах ведутся такие же работы. Работы будут вестись всю ночь, планируем завершить к 08:00 утра завтра», - сказал Олег Крук.

Он сообщил, что много времени на эти два дома уходит из-за того, что в отличие от других домов, здесь батареи были полностью разморожены.

«Вода осталась в стояках и батареях, в связи с этим практически на всех этажах, во всех квартирах мы меняли стояки и батареи», - пояснил спикер.

Олек Крук также рассказал, что сегодня продолжилась активная работа по восстановлению водоснабжения. Из 28 жилых домов в 8 сделали подключение, разморозили водопровод.

"Ранее не могли заниматься такими работами массово, так как в таких домах не было тепла", - добавил Крук.