Фото: скриншот видео ДЧС

На скважине №57 месторождения Толкын, расположенного в Бейнеуском районе Мангистауской области, произошла аварийная ситуация. Об этом сообщил Департамент по чрезвычайным ситуациям региона, передает Kazpravda.kz

По предварительной информации, на объекте, принадлежащем компании Varro Operating Group, зафиксирован без возгорания выброс газо-водяной смеси из обсадной трубы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Для локализации последствий и обеспечения безопасности на место происшествия были оперативно направлены силы ДЧС Мангистауской области: 32 сотрудника, 10 единиц техники и беспилотный летательный аппарат.

Также к ликвидации ЧС привлечены специалисты и техника подрядных организаций: ТОО: «Акберен», «Онтустик Нефт Сервис», «Nobilis Corp», «Varro Operating Group».

На данный момент выброс газо-водяной смеси продолжается. Департамент по ЧС Мангистауской области продолжает мониторинг и примет все необходимые меры для устранения последствий. Дополнительная информация будет представлена по мере развития событий.