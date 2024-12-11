Авто с долгами на 85 млн тенге выявили в Туркестанской области
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Полицейские остановили иномарку на трассе Шымкент – Самара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Во время несения службы патрульные полицейские получили сигнал через программу «Корғау – опасный водитель» об автомобиле, за которым числится неоплаченная задолженность.
Стражи порядка остановили это авто на трассе Шымкент – Самара, и выяснили, что водитель имеет задолженность перед финансовой организацией на сумму свыше 85 млн тенге.
Автомобиль помещен на штрафстоянку.
Полицейские разъяснили водителю необходимость своевременной уплаты долгов.