Авто с долгами на 85 млн тенге выявили в Туркестанской области

Полицейские остановили иномарку на трассе Шымкент – Самара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Во время несения службы патрульные полицейские получили сигнал через программу «Корғау – опасный водитель» об автомобиле, за которым числится неоплаченная задолженность.

Стражи порядка остановили это авто на трассе Шымкент – Самара, и выяснили, что водитель имеет задолженность перед финансовой организацией на сумму свыше 85 млн тенге.

Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Полицейские разъяснили водителю необходимость своевременной уплаты долгов.