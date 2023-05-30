500 млн тенге ущерба от незаконной регистрации автомобилей выявили в Акмолинской области

Незаконную постановку на учет автомобилей на 500 млн тенге выявили акмолинские полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

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«В середине мая сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Акмолинской области во взаимодействии со службой внутренней безопасности НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» выявили факты незаконной постановки на учет с использованием подложных документов 62 автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Сумма ущерба составила 500 млн тенге», – проинформировали в полиции.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 уголовной статьи 385 – использование заведомо подложного документа.

Дело передано в Департамент экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу.

Установлен 30-летний парень, причастность которого проверяется. Полицейские продолжают проверку.

Напомним, в декабре 2022 года Антикоррупционная служба сообщила о разоблачении преступной группы, которая нелегально поставила на учет 486 автомашин, ввезенных из-за рубежа. Был задержан ряд лиц, в том числе четверо полицейских, руководитель спецЦОНа №2 по городу Астане.