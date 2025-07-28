Этот успех стал настоящим историческим событием для казахстанской культуры. Впервые в истории конкурса представительница Центральной Азии показала настолько уверенное и безоговорочное лидерство

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

С невероятным триумфом завершилось участие казахстанской оперной певицы Айгерим Алтынбек в XI Международном оперном конкурсе CLIP 2025 (Concorso Lirico Internazionale di Portofino). Молодая певица не просто одержала победу — она прошла в ключевых номинациях конкурса и стала абсолютным победителем, завоевав первую премию, приз зрительских симпатий, награду за лучший женский голос и приз музыкального критика, арт-директора и педагога Карло Майера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

– За всю историю конкурса Айгерим Алтынбек была первой в рейтинге у всех членов жюри с самого начала конкурса — это редчайший случай, который лишь подтверждает правильность выбора публики, отдавшей ей Emotion Prize, — отметил Доменик Мейер, председатель жюри конкурса.

На конкурс было подано 200 заявок со всего мира, из них осталось 92 полуфиналиста. Далее 10 финалистов выступили с оркестром Teatro Carlo Felice. И Айгерим выиграла в номинациях, завоевав первое место, приз за лучший женский голос конкурса, Emotion Prize (приз зрительских симпатий), приз Карло Майера.

Отдельно стоит отметить, что приз за лучший женский голос конкурса Айгерим Алтынбек вручил Фонд Ибаньеса-Аткинсона (Ibáñez-Atkinson Foundation, Чили) — организация, которая занимается поиском и поддержкой молодых талантливых вокалистов по всему миру. Фонд сотрудничает с ведущими театрами и развивает собственную молодёжную программу совместно с оперным театром в Сантьяго. Именно они впервые решили поддерживать неевропейскую певицу на Южноамериканском континенте, предоставив Айгерим Алтынбек профессиональную рекомендацию и приглашение к дальнейшему сотрудничеству. Это важный шаг к расширению международной карьеры казахстанской артистки за пределами Европы.

Этот блестящий успех стал настоящим прорывом для всей страны. Вопреки жесточайшей конкуренции, Айгерим Алтынбек доказала, что казахстанская вокальная школа способна диктовать стандарты на крупнейших международных площадках.

Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP) — один из самых престижных международных вокальных конкурсов, ежегодно проходящий в Портофино. Его жюри составляют ведущие импресарио, режиссеры и директоры крупнейших оперных театров Европы, включая Венскую оперу, Ла Скала, Глайндборн, Метрополитен и Театр Елисейских Полей. Финалисты выступают с оркестром Teatro Carlo Felice на открытом воздухе в Портофино — событие транслируется по итальянскому телевидению и собирает тысячи зрителей.