Айтбеку Амангельды снова отказали в регистрации фонда памяти Салтанат Нукеновой
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Брат погибшей Салтанат Нукеновой сообщил об этом в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz
На своей странице в Instagram Айтбек Амангельды посетовал на то, что ему в пятый раз отказывают в регистрации в связи с бюрократическими проволочками.
«Получил пятый отказ в регистрации. Я не понимаю, чем мешает в уставе фонда пункт №9 «...другие виды деятельности, соответствующие уставным целям фонда и не запрещенные действующим законодательством РК», – отметил Айтбек.
Также он добавил, что ему по этим причинам пришлось подать шестую заявку уже без этого пункта. Ответ придет через пять дней.
Напомним, недавно Айтбек Амангельды объявил о планах создать фонд памяти Салтанат Нукеновой, который нацелен помогать казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.