Айтбеку Амангельды снова отказали в регистрации фонда памяти Салтанат Нукеновой

Брат погибшей Салтанат Нукеновой сообщил об этом в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На своей странице в Instagram Айтбек Амангельды посетовал на то, что ему в пятый раз отказывают в регистрации в связи с бюрократическими проволочками.

«Получил пятый отказ в регистрации. Я не понимаю, чем мешает в уставе фонда пункт №9 «...другие виды деятельности, соответствующие уставным целям фонда и не запрещенные действующим законодательством РК», – отметил Айтбек.

Также он добавил, что ему по этим причинам пришлось подать шестую заявку уже без этого пункта. Ответ придет через пять дней.

Напомним, недавно Айтбек Амангельды объявил о планах создать фонд памяти Салтанат Нукеновой, который нацелен помогать казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.