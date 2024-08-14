Айтбеку Амангельды снова отказали в регистрации фонда памяти Салтанат Нукеновой

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Брат погибшей Салтанат Нукеновой сообщил об этом в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На своей странице в Instagram Айтбек Амангельды посетовал на то, что ему в пятый раз отказывают в регистрации в связи с бюрократическими проволочками.  

«Получил пятый отказ в регистрации. Я не понимаю, чем мешает в уставе фонда пункт №9 «...другие виды деятельности, соответствующие уставным целям фонда и не запрещенные действующим законодательством РК», – отметил Айтбек.

Также он добавил, что ему по этим причинам пришлось подать шестую заявку уже без этого пункта. Ответ придет через пять дней.

Напомним, недавно Айтбек Амангельды объявил о планах создать фонд памяти Салтанат Нукеновой, который нацелен помогать казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия. 

 

#регистрация #фонд #память #отказ #Салтанат Нукенова #Айтбек Амангельды

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