Казахстанец Азамат Даулетбеков выиграл чемпионат Азии по вольной борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

Борец стал лучшим в весовой категории до 86 килограммов.

В финале Даулетбеков со счетом 5-2 выиграл у Джабраила Шапиева из Узбекистана.

Добавим, что Азамат победил на чемпионате Азии в третий раз.

Ранее на турнире Асыл Айтакын (до 61 килограмма) и Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов) стали серебряными призерами. Мейрамбек Картбай (до 57 килограммов) отметился «бронзой».