«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром

Работы по зимнему содержанию на автодорогах республиканского значения выполняются в круглосуточном режиме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию .

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«Однако при штормовом ветре подсыпка проезжей части не дает должного эффекта, поскольку противоголоденый материал сдувается ветром с проезжей части», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне «ҚазАвтоЖол» сообщил об ограничениях на 14 участках автодорог в четырех областях.