«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром

Транспорт
20

Работы по зимнему содержанию на автодорогах республиканского значения выполняются в круглосуточном режиме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию.

Фото: Kazpravda.kz

«Однако при штормовом ветре подсыпка проезжей части не дает должного эффекта, поскольку противоголоденый материал сдувается ветром с проезжей части», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне «ҚазАвтоЖол» сообщил об ограничениях на 14 участках автодорог в четырех областях.

#транспорт #дороги #«ҚазАвтоЖол»

Популярное

Все
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы
На территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы
Qarmet восстанавливает работу в шахтах
В Актобе создана компания для решения проблем дольщиков
Канал по контрабанде наркотиков из США пресекли в Казахстане
Комитет рыбного хозяйства "меняет прописку"
Незадачливый вор попался на краже сувенирных долларов
Атом: не только мирный, но и безопасный
Рыбакина вышла в финал турнира в Брисбене
"Глава государства обращает внимание на запросы общества" - политолог Казбек Майгельдинов
Прием заявок на январское ЕНТ продлен в Казахстане
Акимат Талдыкоргана хотел потратить 160 млн тенге на уже выполненные работы
Попасть в молоко
"Барыс" попал под "Трактор"
Шорт-трекист и боксеры протестировали линейный каток Астаны
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Автомобильное движение ограничили в нескольких областях Казахстана
Ученые выяснили, как на самом деле выглядят Нептун и Уран
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Читайте также

Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Новое правило для пешеходов могут внедрить в Казахстане
Пять пригородных автобусов не вышли на линию в Астане
В 10 областях Казахстана ввели ограничения на дорогах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]