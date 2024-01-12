На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения

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«КазАвтоЖол» сообщил об ограничениях на 14 участках автодорог в 4 областях, передает  Kazpravda.kz 

Фото Kazpravda.kz

Акмолинская область – 3 участка 
1.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, уч. гр.Костанайской обл. - п.Сурган – 28 км
2.«Жезказган-Петропавловск» км. 537-552, уч. п.Бузулук - п.Сурган – 15 км
3. «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 70-82, уч. п.Аксай - п.Бузулук – 12 км

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта. 
(в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области) 

Актюбинская область – 2 участка 
1.«Актобе-Атырау-Астрахань» км. 97-185, уч. г.Кандыагаш - п.Шубар – 88 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта. (метель, ограничение видимости) 

2.«Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 89-234, уч. с.Т.Жургенов - гр.Костанайской области – 145 км. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта. (в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области)

Костанайская область – 7 участков 
1.«Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 386-503, уч. п.Денисовка - г.Рудный – 117 км
2.«Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ» км. 0-137, уч. п.Денисовка – гр.РФ. – 137 км
3.«Екатеринбург-Алматы» км. 418-539, уч. п.Карабалык - г.Костанай – 121 км
4.«Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 234-386, уч. гр.Актюбинской обл. - п.Денисовка – 152 км
5.«Екатеринбург-Алматы» км. 555-729, уч. г.Тобол - гр.СКО – 174 км
6. «Мамлютка- Костанай» км. 180-404, уч. гр. СКО - г.Тобыл – 224 км
7.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 8-232, уч. г.Тобыл - гр.Акмолинской обл – 224 км 

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта. 
(метель, ветер, ограничение видимости) 

Северо-Казахстанская область – 2 участка 
1.«Екатеринбург-Алматы» км. 729-768, уч. гр.Костанайской обл. - с.Токсан би – 39 км
2. «Мамлютка-Костанай» км. 103-180, уч. с.Пресновка - гр.Костанайской обл – 77 км

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта. 
(в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области) 

#транспорт #дорога #ограничения

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