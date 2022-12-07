Бабушка и внуки погибли при пожаре в Алматинской области

В доме проживала семья из 8 человек, которые являются квартирантами.

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Сегодня, 7 декабря, в 00:16 часов на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Космос Енбекшиказахского района, на улице Первомайская загорелся частный жилой дом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

"На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. По прибытию на место вызова выяснилось, что горит частный жилой дом на площади 90 кв.м. В доме проживала семья из 8 человек, которые являются квартирантами с 2021 года", – говорится в сообщении.

В ходе тушения пожара были обнаружены тела женщины 1960 года рождения (бабушка) и мальчиков 2018 и 2019 года рождения (внуки).

"А также с места пожара в 01:30 доставлены в ЦРБ города Есик: женщина 1999 года рождения (мать погибших детей), мальчик 2022 года рождения (внук погибшей), мужчина 1991 года рождения (отец погибших детей), мужчина 1958 года рождения (дедушка), мужчины 2002 и 2004 года рождения (соседи). Предварительный диагноз - отравление продуктами горения", - отметили в ведомстве.

Пожар был локализован в 01:03 часов и ликвидирован в 01:15 часов. В тушении пожара были задействованы 7 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС, 3 сотрудника и 1 единица техники Департамента полиции, 2 работника и 1 единиц техники бригады скорой медицинской скорой помощи.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 292 часть 3. Иная информация не разглашается, добавили в пресс-службе.