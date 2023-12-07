Багдат Мусин лично прошел тест драйв в ответ на жалобы казахстанцев о сложности экзаменов по вождению

По словам министра, если подготовиться, то можно спокойно сдать

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, что в последние дни начал получать сообщения в соцсетях о новых правилах сдачи практического экзамена по вождению. Он решил сам сьездить и проверить, передает Kazpravda.kz.

"Я решил лично пройти тест драйв и проехался по автодрому. Посмотрел, как все проходит. Если подготовиться, то можно спокойно сдать. Кстати, сейчас в АвтоЦонах предусмотрены и пробные экзамены по вождению. Это круто. Потому что когда я получал права, таких возможностей не было. Сейчас для нас самое главное – обеспечить безопасность на дорогах. А это возможно лишь при прозрачной системе сдачи экзаменов будущих водителей. Человека всегда пугает что-то новое. С этим мы сталкиваемся не впервые. Долгие годы занимаясь цифровизацией и внедрением иннноваций, я понимаю, что поначалу всегда будет неприятие, а потом, когда люди увидят реальный результат, поддержат наши инициативы. Потому что все, что мы делаем – делаем в целях исключения человеческого фактора на процессы, для облегчения и оптимизации жизненных процессов и исключения бюрократии", - отметил Мусин.

Он напомнил, что в целях исключения коррупционных правонарушений при сдаче теоретических экзаменов с 16 октября было запущено собственное программное обеспечение "ПДД 3.0", которое позволяет идентифицировать личность кандидата по биометрии, сканировать в режиме реального времени аудио и видеопотоки, контролировать нахождение третьих лиц в экзаменационном классе и излишние движения вокруг экзаменующего, а также проводить контроль надлежащего соблюдения сдачи экзамена путем видеонаблюдения и автоматизированной системой прокторинга.

В связи с тем, что "ПДД 3.0" позволяет идентифицировать кандидата, оценить его знания, исключать использование принимающих-передающих устройств, материалов на электронном или бумажном носителях, считывает телодвижения экзаменуемого, процесс контроля над нарушениями производится системой автоматически.

Самое важное, что процесс сдачи теоретического экзамена теперь стал прозрачным, благодаря трансляции экзаменационных классов в залах ожидания СпецЦОН и на youtube. Ссылки на трансляции опубликованы на сайте.

Кроме того, внедрили регламентирование сроков и количество попыток для пересдачи экзаменов от 1 дня до 2 месяцев в зависимости от количества попыток, а также предусмотрели отстранение кандидатов, использующих запрещенные средства и непрошедших биометрическую идентификацию сроком от 3 до 6 месяцев.

По новым же правилам поддерживается интеграция АИС "Автошкола" с ИИС ЦОН для проверки свидетельств об окончании автошкол, для исключения фактов их подделки по мере готовности информационной системы АИС "Автошкола" со стороны МВД.

Помимо этого, предусмотрена возможность электронной подачи заявок на сдачу экзаменов, в том числе бронирование очереди, для исключения продажи мест в очередях и обеспечения равномерной нагрузки на инфраструктуру.

Снижены требования для автодромов, в частности, площадь требуемого участка сокращена в 3 раза, с 1 га до 0,3 га.

А также изменены условия сдачи практического экзамена на автодромах. Так, к примеру, исключены два упражнения "Змейка", "Повороты на 90 градусов" и "Полоса разгона". Упражнение "Пешеходный переход" перенесено в зону регулируемого перекрестка. Реализовано упражнение "Повороты на нерегулируемом перекрестке".

Также в этом году проходит запуск улучшенной версии ИИС ЦОН 2.0, который является единой точкой доступа для управления информацией по предоставлению госуслуг.