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Политика
Бакытгуль Хаменова освобождена от должности замакима Атырауской области

Бакытгуль Хаменова, которую подозревают в получении взятки, лишилась должности заместителя акима Атырауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Бакытгуль Хаменова освобождена от должности замакима области 3 августа этого года.

«B соответствии с подпунктом 9 статьи 59 Закона РК «О государственной службе Республики Казахстан», по соответствующему решению должностного лица (органа), которому предоставлено право назначения (избрания) политического государственного служащего на занимаемую им должность, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, распоряжением акима области от 3 августа 2022 года №267-Р освобождена с должности Хаменова Бакытгуль Каиржановна», – говорится в сообщении пресс-службы акима области.

Напомним, 10 декабря 2021 года Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 5 млн тенге.

14 декабря прошлого года Специализированный следственный суд города Атырау санкционировал для Хаменовой, находившейся в ИВС, домашний арест. Через 8 дней суд в отношении нее санкционировал арест на два месяца.

31 мая 2022 года дело Бакытгуль Хаменовой поступило в суд.

Суд над бывшей чиновницей начался сегодня, 11 августа. Процесс проходит в Атырауском городском суде №2, сообщает ATPress.kz.

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