Дело Бакытгуль Хаменовой поступило в суд

В производство суда №2 города Атырау поступило уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

"Бакытгуль Хаменова и Акылбек Рыскалиев обвиняются по п. 2 ч. 3 ст. 366 УК ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору"), - говорится в информации суда.

Главное судебное разбирательство назначено на 14 июня, добавили в пресс-службе.

Напомним, 10 декабря заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов тенге.



Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Нур-Султана группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции РК.



14 декабря Специализированный следственный суд города Атырау санкционировал для Бакытгуль Хаменовой, находившейся в ИВС, домашний арест.

22 декабря Атырауский областной суд снова санкционировал арест на два месяца в отношении заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой. Теперь до суда она будет находиться в СИЗО.