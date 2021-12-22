Бакытгуль Хаменову снова арестовали и поместили в СИЗО до суда
Сегодня, 22 декабря, Атырауский областной суд санкционировал арест на два месяца в отношении заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой. Теперь до суда она будет находиться в СИЗО, сообщает Kazpravda.kz.
По информации Атырауского областного суда, об аресте Хаменовой ходатайствовала прокуратура Атырауской области. Заместителя акима региона арестовали и доставили в СИЗО.
Напомним, 10 декабря заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов тенге.
Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Нур-Султана группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции РК.
14 декабря Специализированный следственный суд города Атырау санкционировал для Бакытгуль Хаменовой, находившейся в ИВС, домашний арест.