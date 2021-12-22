Общество
Бакытгуль Хаменову снова арестовали и поместили в СИЗО до суда
Сегодня, 22 декабря, Атырауский областной суд санкционировал арест на два месяца в отношении заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой. Теперь до суда она будет находиться в СИЗО, сообщает Kazpravda.kz.

По информации Атырауского областного суда, об аресте Хаменовой ходатайствовала прокуратура Атырауской области. Заместителя акима региона арестовали и доставили в СИЗО.

Напомним, 10 декабря заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов тенге.

Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Нур-Султана группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции РК.

14 декабря Специализированный следственный суд города Атырау санкционировал для Бакытгуль Хаменовой, находившейся в ИВС, домашний арест.

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