Фото: пресс-служба МКИ

Балет П.Чайковского «Щелкунчик» в этом зимнем сезоне прозвучал сразу на трех ведущих сценах Казахстана, подтвердив статус главной новогодней классики. В общей сложности театры представили не менее 47 показов, а аудитория составила свыше 40 тысяч зрителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По информации ведомства, музыкальный шедевр Чайковского в каждом театре раскрывается по-своему – и именно эта художественная многоголосица формирует общую картину сезона: классика остается узнаваемой, но язык сцены, пластика и визуальный мир меняются, предлагая зрителю разные эмоциональные оттенки.

Так, в «Астана Опера» зрителям представлен «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича. Визуальную выразительность спектакля усиливает художественное оформление Симона Вирсаладзе: масштабная сценография и костюмный ряд создают эффект подлинной театральной феерии и праздничной сказки.

На другой столичной сцене, в театре «Астана Балет», «Щелкунчик» показывают в редакции Василия Вайнонена, постановка Алтынай Асылмуратовой. Эта версия воспринимается как классический канон, в котором особенно важны ясность действия, легкость танца и узнаваемая «рождественская» интонация – близкая семейной аудитории и юным зрителям.

На сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая «Щелкунчик» остается одним из самых ожидаемых спектаклей сезона. Балет живет в репертуаре много лет: исторически он шел в версии Вайнонена, а обновленная постановка была представлена в 2015 году.

В этой сценической версии соединяются классическая основа и современная театральная выразительность. Там «Щелкунчик» каждый год становится частью культурного календаря города.