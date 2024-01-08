"Барселона" установила неожиданный антирекорд

Бывшая команда аргентинской звезды Лионеля Месси - испанская "Барселона" испытывает серьезные проблемы в игровом плане, что вылилось в неожиданный антирекорд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

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Матч 1/16 финала Кубка Испании против "Барбастро" завершился со счетом 3:2 в пользу "сине-гранатовых". Однако эта игра стала 20-й для команды, в которой она не может выиграть с разницей больше, чем в один мяч. Такое происходит впервые в истории "Барселоны".

Последняя победа с разницей в более чем один мяч была одержана 19 сентября в игре с "Антверпеном" (5:0) в Лиге чемпионов.

На данный момент в 1/8 финала Кубка Испании прошли мадридские "Реал" и "Атлетико", а также "Хетафе", "Жирона", "Райо Вальекано", "Мальорка", "Сельта", "Севилья", "Осасуна", "Атлетик" и "Валенсия".

Стоит отметить, что в чемпионате после 19 игр "Барселона" идет на третьем месте, уступая "Реалу" и "Жироне".