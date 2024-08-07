Из роддома на съемочную площадку: Баян Алагузова вышла на работу сразу после родов

Звезды
122
Дана Аменова
Корреспондент

В соцсетях казахстанская знаменитость опубликовала видео со съемочной площадки, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy/

В кадре продюсер группы КешYOU поздравила творческую команду и немного рассказала о новом проекте.   

«У меня прекрасная новость. Я стала мамой в третий раз. Можно сказать, только из роддома. В такой знаменательный день, сегодня 7 августа, мы снимаем большое, серьезное профессиональное интересное кино. Давайте приучать нашего зрителя к другим фильмам. Конечно, снимать комедии шикарно и классно, мы это делали много раз. Думаю, что зрители уже созрели и мы должны снимать, показывать и воспитывать публику. Мы вдохновлены. Думаю, что очень интересная и поучительная история.  Давайте быть добрее, любить и уважать друг друга. Наверное, фильм об этом. Главное, чтобы этот фильм дошел до зрителей. Всем желаю удачи и терпения, уважения и почитания режиссера. Выполняем все его команды, он у нас талантливый и профессиональный. Главное, чтобы зритель оценил по достоинству наши труды, вдохновение, что мы и хотим получить в итоге», – сказала она.

 Под постом с подписью «Камера! Мотор! Начали!» поклонники оставили восторженные комментарии.

 «Обожаю Баян Максаткызы – разрушительница всех шаблонов, Баян молодец прекрасная женщина сильная смелая. Хватит обсуждать это ее личная жизнь, личные границы не переходите»,  , Женщина которая успевает все, уже на съемочной площадке, Наконец-то, надоело смотреть комедии», – отреагировали фолловеры.

Напомним, недавно казахстанскую общественность шокировала новость о том, что у 50-летней казахстанской звезды родилась третья дочь, которую назвали оригинальным именем Алиса. Некоторые подписчики предполагают, что она могла воспользоваться услугами «суррогатной матери».  

 

#звезды #шоу-бизнес #Баян Алагузова

Популярное

Все
В Риддере неравнодушная женщина приютила потерявшуюся девочку
Строительство атомной станции: перспективы и вызовы
На песке осталась обувь...
Атбасар у трех дорог. В следующем году небольшой степной город отметит 180-летний юбилей
Попались, фальшивомонетчики!
Межэтническое взаимодействие является важнейшей ценностью
Подведены итоги І Республиканского конкурса певцов «Қазақтың Ақбаяны»
НеСНОСный процесс
Начните говорить на казахском сейчас!
Вернуть «чудо»-товар совсем непросто
Нужно наполнить союзнические отношения практическим содержанием
Братские народы, объединенные общей целью
Журавлиха стала чище
В Приаралье продолжаются субботники
Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр
Как совершенствовалась боевая готовность ВС РК в первом полугодии
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 7 августа
Трамп даст интервью Маску
Харрис объявила себя официальным кандидатом в президенты США
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
АЭС: быть или не быть?
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Две недели без газа и горячей воды
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
Этот ролик обжег сердца
Снимок французского фотографа признали самым красивым на Олимпиаде
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
«Мертвые души» и незаконные надбавки
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Токаев поздравил победителей Международной химической олимпиады
Олимпиада в Париже: Головкин открыл соревновательный день в боксе
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
В Таразе открылся филиал российского университета
Эпос Султана Раева
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

У продюсера Баян Алагузова родилась дочь
«Я точно приеду на Всемирные игры кочевников» – Перси Хайнс…
Навсегда в наших сердцах: казахстанцы вспоминают фигуриста …
Шакира выступила в перерыве финала Кубка Америки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]