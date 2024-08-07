Из роддома на съемочную площадку: Баян Алагузова вышла на работу сразу после родов

В соцсетях казахстанская знаменитость опубликовала видео со съемочной площадки, сообщает Kazpravda.kz
В кадре продюсер группы КешYOU поздравила творческую команду и немного рассказала о новом проекте.
«У меня прекрасная новость. Я стала мамой в третий раз. Можно сказать, только из роддома. В такой знаменательный день, сегодня 7 августа, мы снимаем большое, серьезное профессиональное интересное кино. Давайте приучать нашего зрителя к другим фильмам. Конечно, снимать комедии шикарно и классно, мы это делали много раз. Думаю, что зрители уже созрели и мы должны снимать, показывать и воспитывать публику. Мы вдохновлены. Думаю, что очень интересная и поучительная история. Давайте быть добрее, любить и уважать друг друга. Наверное, фильм об этом. Главное, чтобы этот фильм дошел до зрителей. Всем желаю удачи и терпения, уважения и почитания режиссера. Выполняем все его команды, он у нас талантливый и профессиональный. Главное, чтобы зритель оценил по достоинству наши труды, вдохновение, что мы и хотим получить в итоге», – сказала она.
Под постом с подписью «Камера! Мотор! Начали!» поклонники оставили восторженные комментарии.
«Обожаю Баян Максаткызы – разрушительница всех шаблонов, Баян молодец прекрасная женщина сильная смелая. Хватит обсуждать это ее личная жизнь, личные границы не переходите», , Женщина которая успевает все, уже на съемочной площадке, Наконец-то, надоело смотреть комедии», – отреагировали фолловеры.
Напомним, недавно казахстанскую общественность шокировала новость о том, что у 50-летней казахстанской звезды родилась третья дочь, которую назвали оригинальным именем Алиса. Некоторые подписчики предполагают, что она могла воспользоваться услугами «суррогатной матери».