Из роддома на съемочную площадку: Баян Алагузова вышла на работу сразу после родов

В кадре продюсер группы КешYOU поздравила творческую команду и немного рассказала о новом проекте.

«У меня прекрасная новость. Я стала мамой в третий раз. Можно сказать, только из роддома. В такой знаменательный день, сегодня 7 августа, мы снимаем большое, серьезное профессиональное интересное кино. Давайте приучать нашего зрителя к другим фильмам. Конечно, снимать комедии шикарно и классно, мы это делали много раз. Думаю, что зрители уже созрели и мы должны снимать, показывать и воспитывать публику. Мы вдохновлены. Думаю, что очень интересная и поучительная история. Давайте быть добрее, любить и уважать друг друга. Наверное, фильм об этом. Главное, чтобы этот фильм дошел до зрителей. Всем желаю удачи и терпения, уважения и почитания режиссера. Выполняем все его команды, он у нас талантливый и профессиональный. Главное, чтобы зритель оценил по достоинству наши труды, вдохновение, что мы и хотим получить в итоге», – сказала она.