Продюсер Баян Алагузова родила дочь

Радостную новость 50-летняя казахстанская знаменитость сообщила в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz
Продюсер группы КешYOU оставила трогательную подпись под фотографией «Я снова стала мамой!». Однако имя дочери звездная мама пока не разглашает.
«Мы тебя так долго ждали. Наши три килограмма счастья! У нас родилась дочь! Алагузова ... Турсынгалиевна!!!», – написала она в Instagram.
Многочисленные поклонники принялись поздравлять семью с пополнением.
«Баян женщина которой остается только восхищаться», «Мой шок в шоке, Бауы берик болсын! Вы большая молодец», «Поздравляю, пусть растет здоровой и счастливой малышкой всем на радость», Сенсация года», – пишут фолловеры.
В комментариях отметились известные отечественные селебрити, в том числе Али Окапов и его супруга Акерке Буркитбай, Динара Сатжан, Алуа Конарова, а также старшая дочь Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек.