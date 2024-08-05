Продюсер Баян Алагузова родила дочь

Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy/

Продюсер группы КешYOU оставила трогательную подпись под фотографией «Я снова стала мамой!». Однако имя дочери звездная мама пока не разглашает.

«Мы тебя так долго ждали. Наши три килограмма счастья! У нас родилась дочь! Алагузова ... Турсынгалиевна!!!», – написала она в Instagram.

Многочисленные поклонники принялись поздравлять семью с пополнением.

«Баян женщина которой остается только восхищаться», «Мой шок в шоке, Бауы берик болсын! Вы большая молодец», «Поздравляю, пусть растет здоровой и счастливой малышкой всем на радость», Сенсация года», – пишут фолловеры.

В комментариях отметились известные отечественные селебрити, в том числе Али Окапов и его супруга Акерке Буркитбай, Динара Сатжан, Алуа Конарова, а также старшая дочь Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек.