Бдительность патрульных помогла задержать преступника в Жамбылской области

Происшествия
102

На 219-м километре автодороги Алматы – Ташкент сотрудники патрульной полиции департамента полиции Жамбылской области остановили автомобиль Audi, который совпадал по приметам с транспортным средством, находящимся в ориентировке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В ходе проверки полицейские установили, что на заднем сиденье автомобиля находится 44-летний мужчина, разыскиваемый правоохранительными органами соседнего государства за совершение нескольких эпизодов мошенничества, в том числе в особо крупном размере.

Задержанного доставили в Кордайский районный отдел полиции. После проведения необходимых процессуальных действий его передали представителям компетентных органов Кыргызской Республики в установленном законом порядке. 

Благодаря бдительности  сотрудников полиции в Жамбылской области удалось задержать гражданина, скрывавшегося от правосудия и находившегося в международном розыске за тяжкое преступление.

 

#Жамбылская область #преступник

