Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость создания комфортных условий бизнесу для повышения инвестиционной привлекательности трансграничных хабов в рамках поручений Главы государства по развитию транзитной и логистической инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz

«Необходимо уделить внимание повышению инвестиционной привлекательности хабов. Для этого, в первую очередь, нужно создать комфортные условия для бизнеса: наличие готовой инженерной инфраструктуры, создание специальных экономических зон, прозрачные процедуры и оперативное реагирование государственных органов и акиматов», — подчеркнул Премьер.

Он отметил необходимость комплексного развития хабов, где одновременно будут развиваться логистика, производство и трудоустройство населения.

«Важно, чтобы на территориях хабов развивались не только логистика, складирование и перевалка грузов, но также создавались реальные производства и рабочие места. Для инвесторов критически важны предсказуемость, скорость и минимизация административных барьеров. Чем выше уровень сервиса, тем быстрее будут заполняться территории хабов резидентами и тем выше станет их экономическая отдача. В этой связи следует наладить регулярный диалог с инвесторами, операторами и производителями. Совместные проекты должны формироваться на взаимовыгодной основе», — указал Бектенов.

Глава Кабмина поручил акиматам создать все необходимые условия для работы трансграничных хабов в рамках поручений Президента по развитию транзитной и логистической инфраструктуры.