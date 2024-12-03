Бектенов – о разработке новых месторождений: Нужно менять подходы к работе

Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил важность принятия всесторонних мер по привлечению инвестиций в геологоразведку, а также внедрению цифровых технологий, способствующих анализу перспективных направлений отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложил о проводимой работе по оцифровке первичной геологической информации. На сегодня 2,5 млн данных переведено в цифровой формат. Данная работа будет усилена посредством внедрения технологий ИИ. До конца следующего года планируется оцифровать еще 1,5 млн данных. Полностью завершить весь процесс планируется до конца 2026 года.

На сегодня площадь изученных недр доведена до 2 млн м². C геологическими службами стран зарубежья ведутся совместные поиски перспективных залежей минеральных ресурсов в Восточном Казахстане. В сфере углеводородного сырья внедрен механизм Улучшенного модельного контракта, нацеленный на повышение конкурентоспособности и создание условий для привлечения инвестиций в геологоразведку сложных месторождений.

За счет госфинансирования завершаются поиски редкоземельных металлов на 12 участках. При этом особую актуальность имеет литий, поиски которого проводятся в пределах Баянкольской площади, Аральского и Каспийского регионов. В текущем году открыта площадь для разведки твердых полезных ископаемых на территории порядка 1 млн км2. Это позволило привлечь в страну крупные международные компании, такие как Rio Tinto, Fortescue, Arras Minerals и др. Вместе с тем, несмотря на лидирующие позиции страны по запасам отдельных видов металлов, отмечена низкая активность поисковых работ по расширению запасов твердых полезных ископаемых и углеводородов.

«Нужно менять имеющиеся подходы к работе. Необходимо разработать и обеспечить четкую реализацию государственной политики по рациональному и эффективному использованию имеющейся минерально-сырьевой базы и разработке новых месторождений. На сегодня наблюдается обеднение добываемых ископаемых и наличие высоких примесей, что требует привлечения значительных средств и разработку новых технологий добычи и очистки. Для этого следует выработать конкретные меры и преференции для привлечения инвестиций», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Олжас Бектенов также поручил оцифровать географическую информацию, полученную 30 и более лет назад. Созданная по поручению главы государства Национальная геологическая служба должна получить соответствующую поддержку и полномочия, а также научно-технологическую инфраструктуру.

«Геологоразведка связана с высокими геологическими и финансовыми рисками. Согласно мировой статистике, успешность таких проектов составляет лишь 20-30%. Поэтому правительством уделяется особое внимание поддержке этой сферы, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, разработке новых механизмов стимулирования и дальнейшего совершенствования законодательства», — подчеркнул Олжас Бектенов.