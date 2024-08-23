Бектенов поручил ускорить подготовку к отопительному сезону в области Ұлытау

Энергетика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По данным кабмина, изношенность Жезказганской ТЭЦ составляет порядка 65%, Сатпаевской котельной - 85%

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Ұлытау посетил объекты коммунально-энергетического сектора региона, где ознакомился с темпами модернизации инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В частности, глава кабмина посетил в Сатпаеве тепловые станции №1 и №2, которые являются источником тепла и горячей воды для почти 70 тысяч жителей города. Премьер-министру доложили, что на тепловой станции №1 ведется капитальный и текущий ремонт 4 котлов, а также газоходов.

Модернизация оборудования проводится и на Жезказганской ТЭЦ. На эти цели выделено 13,5 млрд тенге. Ведется капитальный ремонт котлоагрегата №5, выполнено 60%, а также планируется расширено–текущий ремонт котла №7. С учетом проведенных ремонтов по котлоагрегатом и турбоагрегатам процент износа снизился с 84% до 63%. Модернизация котла №8 выполнена на 70%.

Олжас Бектенов поручил руководству региона, а также Корпорации «Казахмыс» нарастить темпы, оперативно и качественно завершить подготовку к предстоящей зиме.

«Обеспечение населения теплом и горячей водой влияет на социальное самочувствие граждан и в целом на ситуацию в регионе. Корпорация «Казахмыс» должна исполнить все свои обязательства по Жезказганской ТЭЦ, а также тепловым станциям №1 и №2 г.Сатпаев. Здесь необходима слаженная работа между акиматом и Корпорацией. Все должно быть сделано своевременно», – поручил премьер.    

По данным кабмина, изношенность Жезказганской ТЭЦ составляет порядка 65%, Сатпаевской котельной - 85%. На подготовку к отопительному сезону в области Ұлытау выделено 30,2 млрд тенге. Подготовлено 10 котлов, отремонтировано 478 км линий электропередачи, 22,6 км водопроводов из 29,8 км, и построено 46,4 км газопровода.   

 

#ТЭЦ #визит #Бектенов #отопление

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