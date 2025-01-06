Бектенов поставил ряд задач перед новым акимом Туркестанской области

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Особое внимание поручено уделить сохранению культурного наследия и укреплению связей между братскими народами тюркского мира

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании депутатов маслихатов Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

На встрече с активом области Олжас Бектенов поблагодарил Дархана Сатыбалды за внесенный вклад в развитие региона и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Премьер-министр представил активу региона нового акима Нуралхана Кушерова. Озвучены поставленные главой государства перед руководством области задачи.

В свете цели по укреплению экономики и повышению качества жизни населения, обозначенной в интервью газете Ana tili, в числе приоритетных направлений отмечены диверсификация экономики и переход на кластерное производство с созданием новых продуктивных рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ «TURAN» и региона в целом, раскрытие транспортно-логистического потенциала и наращивание развития АПК.

Также ряд задач поставлен по обеспечению населения доступной и качественной питьевой водой и стабильными ценами на продовольствие, модернизации инженерной инфраструктуры.

С учетом исторической и духовной значимости областного центра – Туркестана – особое внимание поручено уделить сохранению культурного наследия и укреплению связей между братскими народами тюркского мира, а также развитию туристической отрасли.

 

#Туркестан #аким #Бектенов #поручения #Нуралхан Кушеров

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