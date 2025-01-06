Нуралхан Кушеров назначен акимом Туркестанской области
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С января 2023 года он был заместителем акима этой же области
Президент подписал указ о новом назначении Нуралхана Кушерова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Назначить Кушерова Нуралхана Оралбаевича акимом Туркестанской области», - говорится в тексте указа.
С 18 января 2023 года он был заместителем акима Туркестанской области.
Занимавший должность акима Туркестанской области Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем главы администрации президента РК.