Нуралхан Кушеров назначен акимом Туркестанской области

С января 2023 года он был заместителем акима этой же области

Фото: kgd.gov.kz

Президент подписал указ о новом назначении Нуралхана Кушерова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Назначить Кушерова Нуралхана Оралбаевича акимом Туркестанской области», - говорится в тексте указа.

С 18 января 2023 года он был заместителем акима Туркестанской области.

Занимавший должность акима Туркестанской области Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем главы администрации президента РК.