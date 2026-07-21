Правительство заинтересовано в открытии завода по производству электромобилей BYD

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность сотрудничества с ведущими мировыми производителями электромобилей для развития отечественного автопрома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства

Олжас Бектенов, заслушав информацию председателя группы компаний «Астана Моторс» Нурлана Смагулова о сотрудничестве с компанией BYD, отметил заинтересованность Правительства в открытии в Казахстане завода по производству электромобилей.

«Мы в этом году прорабатываем производство автобусов BYD. В Шанхае в составе делегации мы встречались с компанией BYD. Что касается легковых автомобилей, мы эту задачу рассматривали: будем исполнять в следующем году и освоим производство BYD. Потому что BYD – это уникальные автомобили, они только делают на электрической тяге гибридные и чисто электрические автомобили. Спасибо за своевременное поручение. Наша компания обязана освоить производство автомобилей BYD, чтобы соответствовать всем требованиям и запросам потребителей нашей экономики», — председатель группы компаний «Астана Моторс» Нурлан Смагулов.

Руководитель Правительства подтвердил готовность оказать необходимую поддержку и поручил ускорить реализацию проекта.

«Мы заинтересованы в том, чтобы завод по производству электромобилей BYD открылся у нас в Казахстане. Необходимая поддержка от Правительства будет оказана, прошу вас ускорить реализацию этого проекта», — подчеркнул Олжас Бектенов.

BYD занимает лидирующие позиции на казахстанском рынке автомобилей на новых источниках энергии. За первое полугодие текущего года реализовано свыше 2 тыс. автомобилей бренда, в том числе 795 электромобилей. До конца года дистрибьютор планирует увеличить продажи до 6 500 автомобилей, а в 2027 году – до 12 тыс.