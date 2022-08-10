Бензин на 45 млн долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана в Узбекистан

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Павлодарской области пресекли попытку незаконного вывоза бензина марки АИ-95 казахстанского производства в Узбекистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.

"Задержаны 5 вагонов-цистерн с бензином в объеме 280 тонн на сумму почти 90 млн тенге, задекларированные под видом присадки топливной антидетонационной. Согласно заключению специалистов, образцы, взятые из железнодорожных цистерн, являются бензином марки АИ-95 экологического класса К-4", - проинформировали в агентстве.

Как выяснилось, по условиям контракта в общем планировалось вывезти из Казахстана 50 тыс. тонн в пользу иностранной компании на общую сумму 45 млн долларов США.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.